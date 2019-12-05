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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в начале 2020 года
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РИА Новости

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в начале 2020 года

02:58 05.12.2019
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
Перейти в фотобанк
БАКУ, 5 дек - РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по урегулированию карабахского конфликта в начале следующего года, такая договорённость между сторонами уже получена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
В Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ в четверг, состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта.
"Обсуждения длились более трёх с половиной часов. Были осуждены нынешнее состояние и перспективы мирного урегулирования. Министры договорились провести встречу в начале следующего года для продолжения переговоров", - сообщили в пресс-службе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах. Архив
10 марта 2016, 03:17
Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном КарабахеПодробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости.
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