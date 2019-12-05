Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в начале 2020 года

В Братиславе, в рамках СМИД ОБСЕ в четверг, состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта.

"Обсуждения длились более трёх с половиной часов. Были осуждены нынешнее состояние и перспективы мирного урегулирования. Министры договорились провести встречу в начале следующего года для продолжения переговоров", - сообщили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.