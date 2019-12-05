Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на "майдан"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в " нормандском формате ", который пройдет девятого декабря в Париже. Об этом в фейсбуке написал депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", – говорится в документе.

Лидеры оппозиционных партий напомнили властям о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые "никто не имеет права проигнорировать". По их мнению, Украине не следует идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, они призвали не допустить выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "до выполнения условий по безопасности".

В саммите в "нормандском формате" примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.