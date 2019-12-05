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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на "майдан"
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РИА Новости

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на "майдан"

02:25 05.12.2019 (обновлено: 05:35 05.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерМитинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет девятого декабря в Париже. Об этом в фейсбуке написал депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.
Под обращением стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко и фронтмена музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", – говорится в документе.

Лидеры оппозиционных партий напомнили властям о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые "никто не имеет права проигнорировать". По их мнению, Украине не следует идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, они призвали не допустить выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "до выполнения условий по безопасности".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
3 декабря, 01:00
В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"
В саммите в "нормандском формате" примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Противостояние на востоке Украины длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки на линии разграничения продолжаются.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
1 декабря, 01:30
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Голос""Нормандская четверка"Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоМоскваПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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