В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

"Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", — заявил депутат.

Добкин добавил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению в них промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы. Он считает, что принятие закона об открытии рынка земли необходимо отложить на год и привлечь к его подготовке экспертов, которые смогут дать объективную оценку происходящему и практические советы.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но при этом они будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.