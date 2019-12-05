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2019-12-05T01:17+0300
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В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
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РИА Новости

В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

01:17 05.12.2019
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
По его мнению, закон должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые "все скупят".

"Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", — заявил депутат.

Добкин добавил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению в них промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы. Он считает, что принятие закона об открытии рынка земли необходимо отложить на год и привлечь к его подготовке экспертов, которые смогут дать объективную оценку происходящему и практические советы.
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Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но при этом они будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу — ряд фракций были против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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МВФСитуация на УкраинеМихаил ДобкинПрибалтикаВерховная Рада УкраиныНАТОВенгрияУкраинаВ мире
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