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https://ria.ru/20191205/1561980362.html
Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
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РИА Новости

Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"

00:51 05.12.2019 (обновлено: 05:17 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Болгария задержала строительство ветки "Турецкого потока" из-за "обязательных процедур" Евросоюза, заявил премьер-министр этой страны Бойко Борисов в эфире телеканала BTV.
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории. Российский президент предположил, что это может происходить под давлением со стороны. Также глава государства напомнил, что после срыва болгарской стороной "Южного потока" София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".
"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — сказал он.
Политик подчеркнул, что Болгария надеется на то, что ветка газопровода, проходящая по территории страны, будет достроена.
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"Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры", — добавил Борисов.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
2013010724122
Обсудить 21
Турецкий потокЮжный потокЕвросоюзБойко БорисовВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Да, Болгария "соблюдает процедуры ЕС", срывает Южный Поток, во всех мировых войнах против России - мы внимательно слушаем официальный болгарский пустозвон.
5 декабря, 01:08
Б2Борисыч 2019
9121012
Россия "агрессор" - освободила Болгарию от турецкого счастья в 1878 году. Во второй мировой Россия и не спрашивала, что и как делать со всеми союзниками гитлеровцев. А если вам газопровод не нужен, то что же вы его укладываете по 5 километров в день?!)))
5 декабря, 01:47
Б2Борисыч 2019
7300011
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