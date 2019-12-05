Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"

Владимир Путин заявил , что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта " Турецкий поток " на своей территории. Российский президент предположил, что это может происходить под давлением со стороны. Также глава государства напомнил, что после срыва болгарской стороной "Южного потока" София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". Ранее, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "" на своей территории. Российский президент предположил, что это может происходить под давлением со стороны. Также глава государства напомнил, что после срыва болгарской стороной "Южного потока" София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — сказал он.

Политик подчеркнул, что Болгария надеется на то, что ветка газопровода, проходящая по территории страны, будет достроена.

"Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры", — добавил Борисов.