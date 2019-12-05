Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров в четверг примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в столице председательствующей в этом году в организации Словакии - Братиславе.

Министерская встреча в Братиславе пройдёт под лозунгом "Ради народов, диалога и стабильности". Основной темой заседания, как ожидается, станет урегулирование кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ - на Украине, в Нагорном Карабахе, Приднестровье. Консультации министров пройдут накануне долгожданного нормандского саммита РФ, Украины, Франции и Германии по урегулированию конфликта на востоке Украины, намеченного на 9 декабря в Париже. Последний раз лидеры в таком формате встречались в Берлине в октябре 2016 года.

"На полях" заседания ОБСЕ Лавров проведёт ряд встреч с министрами иностранных дел государств-участников, руководством организации и других международных структур, в частности, планируется его участие в традиционной встрече глав МИД стран ОДКБ.

В 2020 году председательство в ОБСЕ перейдёт к Албании.

Предотвращение и решение конфликтов

Главной темой председательствующей в этом году в ОБСЕ Словакии были заявлены сохранение текущей кооперации и приложение больших усилий по трём ключевым сферам: предотвращение и решение конфликтов, и облегчение страданий людей, что, в частности, касается конфликта на Украине, обеспечение безопасного будущего методами, начиная от борьбы с терроризмом и экстремизмом и заканчивая повышением роли цифровизации в сфере безопасности, и продвижением к мультилатерализму.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который за год несколько раз посетил восток Украины, в интервью РИА Новости напомнил, что "в самом начале года словацкое председательство в ОБСЕ представило комплекс из девяти мер, необходимых для создания атмосферы доверия и для смягчения последствий конфликта для населения в регионе". Меры касались, в частности, ремонта части моста у Станицы Луганской, разминирования, проектов в здравоохранении, организации транспорта через линию соприкосновения, открытия дополнительных пропускных пунктов, обмена удерживаемыми лицами.

"В ходе нашего председательства были достигнуты положительные сдвиги в Станице Луганской и населенных пунктах Петровское и Золотое, одобрена "формула Штайнмайера", возобновлена деятельность по разминированию, а также проведен с большим опозданием обмен удерживаемыми лицами. Все это подготовило почву для встречи в нормандском формате в декабре", - уверен Лайчак.

Многие из перечисленных пунктов действительно касаются тех договорённостей, которые лидеры РФ, Германии, Франции и Украины согласились выполнить ещё в октябре 2016 года, однако, во многом из-за позиции Киева реализация затянулась на три года.

"Новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Однако достичь окончательного урегулирования конфликта будет непросто. Для этого потребуются мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон", - считает Лайчак.

В Москве к предстоящему саммиту относятся сдержанно, без завышенных ожиданий. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, есть основания надеяться на субстантивный диалог. Москва, по большому счету, хочет услышать от нового президента Украины Владимира Зеленского его видение решения конфликта на Украине и выполнения минских договорённостей. При этом до сих пор из Киева поступают противоречивые сигналы, как относительно минского комплекса мер, так и в вопросах, которые не имеют отношения к нормандскому формату. Так, недавно Зеленский заявил, что США могут помочь переговорному процессу по Украине и что новой площадкой для обсуждения вопроса Крыма могло бы стать создание международного формата с участием РФ, Украины и США. В Москве идеи Зеленского отвергли, посчитав невозможным обсуждать Крым с Украиной, потому что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. На полях саммита, как ожидается, может пройти первая личная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом Москва неизменно поддерживает усилия ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины.

"Безальтернативной основой урегулирования остается минский "Комплекс мер". Приветствуем договоренности, достигнутые между сторонами в Контактной группе. Вместе с ОБСЕ содействуем прямому диалогу между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском", - заявили ранее в МИД РФ.

"Внимательно следим за работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Продолжим направлять в ее состав российских наблюдателей (сейчас – 41). Выступаем за полное и объективное отражение в ее отчетах ситуации на востоке и на остальной территории Украины", - говорится в сообщении министерства.

В Москве также ожидают публикации сводных тематических докладов о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе за все время конфликта.

Российские приоритеты

В преддверии визита Лаврова в Словакию, в МИД РФ отметили, что российская делегация на заседании ОБСЕ готова к конструктивной работе над всеми проектами министерских заявлений, которых было выдвинуто более 20. Со своей стороны Москва предложила несколько документов, которые касаются, в том числе, 75-летия победы во Второй мировой войне, усиления роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков и предотвращения и борьбы с терроризмом, а также свободного доступа к информации, свободы мирных собраний, наращивания усилий по защите языковых и образовательных прав нацменьшинств.

"В военно-политическом измерении ОБСЕ продолжаем участвовать в "структурированном диалоге" по вызовам и рискам безопасности. Считаем, что он должен фокусироваться на вопросах деэскалации военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. Большое значение имеют контакты между военными в рамках этого формата. Выступаем против политизации "диалога" и его размывания конфронтационными темами наподобие "гибридных угроз", - заявили в МИД.

При этом, в условиях продолжения НАТО политики сдерживания России, в Москве не видят смысла в разговоре о модернизации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В МИД РФ также отметили, что ОБСЕ следует уделять больше внимания Балканам, где ситуация остается весьма непростой.

"Миссии и институты организации должны работать в рамках своих мандатов, а не заниматься обслуживанием задач встраивания стран региона в евроатлантические структуры. Неприемлемы попытки приглашать Косово в качестве "государства" к участию в мероприятиях ОБСЕ", - подчеркнули в российском министерстве.