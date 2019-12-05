Нижегородская область избавит себя от пластикового мусора

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Завод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Завод, способный переработать весь пластиковый мусор в регионе, открыли в среду в Нижнем Новгороде. На предприятии под названием "Фантастик Пластик" будет проходить обработка и утилизация ПЭТ-бутылок, полиэтилена высокого и низкого давления. Далее переработанные материалы будут использовать для изготовления изделий из пластика.

Запуск завода стал важным для региона событием: предприятие обеспечило дополнительно более 115 рабочих мест. К тому же, по мнению местных властей, благодаря его высокой производительности, удастся совершить реальный прорыв в экологической отрасли страны.

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Завод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

"На полную мощность планируем выйти в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил порядка 759 миллионов рублей", — цитирует генерального директора завода "Фантастик Пластик" Сергея Халевского пресс-служба губернатора и правительства области.