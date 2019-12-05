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2019-12-05T15:41+0300
https://ria.ru/20191205/1561970409.html
Нижегородская область избавит себя от пластикового мусора
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РИА Новости

Нижегородская область избавит себя от пластикового мусора

08:00 05.12.2019 (обновлено: 15:41 05.12.2019)
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© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиЗавод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде
Завод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Завод, способный переработать весь пластиковый мусор в регионе, открыли в среду в Нижнем Новгороде. На предприятии под названием "Фантастик Пластик" будет проходить обработка и утилизация ПЭТ-бутылок, полиэтилена высокого и низкого давления. Далее переработанные материалы будут использовать для изготовления изделий из пластика.
Запуск завода стал важным для региона событием: предприятие обеспечило дополнительно более 115 рабочих мест. К тому же, по мнению местных властей, благодаря его высокой производительности, удастся совершить реальный прорыв в экологической отрасли страны.
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиЗавод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде
Завод по переработке вторичных полимеров в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
"На полную мощность планируем выйти в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил порядка 759 миллионов рублей", — цитирует генерального директора завода "Фантастик Пластик" Сергея Халевского пресс-служба губернатора и правительства области.
1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов, организован отдельный вывоз пластика. Ожидается, что с 1 января 2020 года правила раздельного сбора твердых коммунальных отходов распространят на бумагу, стекло, металл и текстиль.
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