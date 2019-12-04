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В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО

23:25 04.12.2019 (обновлено: 02:07 05.12.2019)
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© REUTERS / Pool/Peter NichollsЦеремония фотографирования лидеров стран альянса НАТО в Лондоне
Церемония фотографирования лидеров стран альянса НАТО в Лондоне
© REUTERS / Pool/Peter Nicholls
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
Ранее глава польского государства сказал, что Москва не является врагом для НАТО. По его словам, Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".
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Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.
По словам Джабарова, эти слова отражают позицию не президента Польши, а американского лидера Дональда Трампа.
"Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России", — цитирует сенатора RT.
При этом он добавил, что резких изменений в отношениях между альянсом и Россией ждать не стоит. При этом сенатор предположил, что посредством постепенных изменений сторонам удастся выстроить взаимовыгодные контакты.
По итогам саммита в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг также назвал Россию "самым большим ближайшим соседом" и призвал к диалогу между Брюсселем и Москвой.
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Дональд ТрампАнджей ДудаВладимир ДжабаровНАТОПольшаЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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