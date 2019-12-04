В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО

Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.