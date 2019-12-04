В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член комитета Член комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхард Бютикофер призвал к поиску сфер сотрудничества между Евросоюзом Россией , несмотря на некоторые проблемы во взаимоотношениях.

"Определенные проблемы в отношениях есть, но есть смысл посвятить некоторые усилия тому, чтобы определить сферы, в которых мы можем взаимодействовать положительно, а не только концентрироваться на тех моментах, в которых мы кардинально расходимся во взглядах", - сказал депутат на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым

"Это мой второй визит в Москву за 2019 год, что должно свидетельствовать о том, что, по крайней мере, некоторые из нас заинтересованы в активных контактах и обмене мнениями. Все мы знаем, что существуют определенные препятствия, чтобы восстановить статус, существовавший до 2014 года, но раз мы вынуждены жить в теперешней ситуации, наверное, стоит принять прагматичный подход к ней", - добавил Бютикофер.

По его словам, в Евросоюзе "несколько запоздали с некоторыми инициативами в сфере сопряженности". "Китай, в частности, преподал нам урок своим проектом "Пояс и путь" и научил нас быть более активными в этой сфере. И теперь, когда мы активизировались, мы просто хотим призвать к тому, чтобы искать сферы сотрудничества. Мы открыты любым партнерам в этом направлении, и в частности, рассматриваем варианты и трехстороннего сотрудничества, например, в рамках проекта "Синяя точка" с участием Австралии и Японии", - уточнил Бютикофер.

В свою очередь, Косачев отметил, что хотел бы через своего собеседника передать коллегам в Европарламенте, что Россия готова к возобновлению диалога. "И по линии комитета парламентского сотрудничества, и по линии комитета по международным делам", - уточнил сенатор.