Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что подал два заявления в полицию, по поводу применения к нему насилия и отсутствия информационного щита на месте сноса киноцентра "Соловей" в центре Москвы.

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне. Работам по сносу пытались помешать активисты, выступающие против этого. Митрохин ранее заявил, что приехал к киноцентру, чтобы попытаться остановить снос здания, однако его силой вывели на улицу.

"Я написал два заявления. Одно - что меня насильно выдворили со строительной площадки, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 318, частью 1 УК России о применении насилия, не имеющего тяжких последствий, к должностному лицу при исполнении его обязанностей", - сообщил РИА Новости Митрохин.

По его словам, второе заявление касается отсутствия на месте строительных работ информационного щита. "Вместо информационного щита висит некий паспорт объекта, который не соответствует требованиям, предъявляемым к информационному щиту - это градостроительный кодекс Москвы, статья 50", - пояснил он.

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся 2 декабря. Его построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, но, по словам представителя союза, организация давно вышла из уставного капитала АО.

В 2018 году АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на месте 24-зального кинотеатра апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Бенефициары АО "Киноцентр" официально не раскрываются, но, по данным газеты "Ведомости", общество связано с бывшими акционерами банка "Хованский" Эдуардом и Вадимом Меркиными.