Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
дание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
Киноцентр "Соловей"
2019-12-04T23:20+0300
https://ria.ru/20191204/1561979094.html
Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
https://cdn24.img.ria.ru/images/98522/04/985220474_0:544:2626:2021_1036x0_80_0_0_c8b05d484445404783e95a10158d38e4.jpg
РИА Новости

Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"

23:14 04.12.2019 (обновлено: 23:20 04.12.2019)
608
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель "Яблока" Сергей Митрохин
Председатель Яблока Сергей Митрохин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Председатель "Яблока" Сергей Митрохин . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что подал два заявления в полицию, по поводу применения к нему насилия и отсутствия информационного щита на месте сноса киноцентра "Соловей" в центре Москвы.
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне. Работам по сносу пытались помешать активисты, выступающие против этого. Митрохин ранее заявил, что приехал к киноцентру, чтобы попытаться остановить снос здания, однако его силой вывели на улицу.
Отражение в окне киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве. 2 декабря киноцентр закрылся, здание начали сносить
Вчера, 15:47Киноцентр "Соловей"
Москвичи сожалеют о сносе "Соловья"
"Я написал два заявления. Одно - что меня насильно выдворили со строительной площадки, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 318, частью 1 УК России о применении насилия, не имеющего тяжких последствий, к должностному лицу при исполнении его обязанностей", - сообщил РИА Новости Митрохин.
По его словам, второе заявление касается отсутствия на месте строительных работ информационного щита. "Вместо информационного щита висит некий паспорт объекта, который не соответствует требованиям, предъявляемым к информационному щиту - это градостроительный кодекс Москвы, статья 50", - пояснил он.
Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся 2 декабря. Его построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, но, по словам представителя союза, организация давно вышла из уставного капитала АО.
Снос киноцентра "Соловей"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
1 из 10

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
2 из 10

Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Через некоторое время работы приостановили.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
3 из 10

Через некоторое время работы приостановили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
4 из 10

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
5 из 10

Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.

Отражение в окне киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве. 2 декабря киноцентр закрылся, здание начали сносить
6 из 10

За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
7 из 10

Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
8 из 10

Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
9 из 10

За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Снос киноцентра на Красной Пресне.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
10 из 10

Снос киноцентра на Красной Пресне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Через некоторое время работы приостановили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10

За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Снос киноцентра на Красной Пресне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 2018 году АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на месте 24-зального кинотеатра апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Бенефициары АО "Киноцентр" официально не раскрываются, но, по данным газеты "Ведомости", общество связано с бывшими акционерами банка "Хованский" Эдуардом и Вадимом Меркиными.
Несмотря на заявленные планы по открытию в составе апартаментного комплекса досугового комплекса с кинозалами, проект, предполагающий снос киноцентра, вызвал протесты многих москвичей, деятелей культуры и политиков. В частности, против закрытия популярного кинотеатра выступал министр культуры Владимир Мединский и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков.
590231
Обсудить 2
Киноцентр "Соловей"Сергей МитрохинМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Лабораторные исследования
Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Скорая помощь в Китае
Число погибших при обрушении туннеля в Китае возросло до 12 человек
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
Женщина с ребенком смотрят на Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки
Кадр из сериала Игра престолов.
Эмилия Кларк рассказала, как учила речь в финале "Игры престолов"
Полиция
Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились
Вид на Алеппо
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Заседание Совета безопасности ООН
Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния