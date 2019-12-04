Снос киноцентра "Соловей"

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.
Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.
Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.
Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.
Через некоторое время работы приостановили.
Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.
Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.
Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.
Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.
За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.
Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.
Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.
Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.
Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.
За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.
За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.
Снос киноцентра на Красной Пресне.