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https://ria.ru/20191204/1561953887.html
Снос киноцентра "Соловей"
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РИА Новости

Снос киноцентра "Соловей"

15:20 04.12.2019 (обновлено: 15:27 04.12.2019)
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На Красной Пресне в Москве начали сносить киноцентр "Соловей". Кадры с места работ — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
1 из 10

Здание киноцентра огородили, спецтехника начала разрушать фасад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
2 из 10

Окна в здании частично выбиты, цветная отделка в значительной степени демонтирована.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Через некоторое время работы приостановили.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
3 из 10

Через некоторое время работы приостановили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
4 из 10

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся второго декабря декабря.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
5 из 10

Киноцентр на Дружинниковской улице работал с 1989 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.

Отражение в окне киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве. 2 декабря киноцентр закрылся, здание начали сносить
6 из 10

За 30 лет здесь провели 325 тысяч 168 сеансов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
7 из 10

Год назад АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство здесь апартаментов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
8 из 10

Несмотря на заявления о том, что в новом здании откроют кинозалы, снос "Соловья" вызвал протесты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
9 из 10

За киноцентр вступились местные жители и депутаты, общественные и культурные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Снос киноцентра на Красной Пресне.

Снос киноцентра Соловей на Красной Пресне
10 из 10

Снос киноцентра на Красной Пресне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
25028438
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Киноцентр "Соловей"МоскваФото
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