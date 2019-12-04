Крымская делегация прибыла в Сербию

"Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Сербию. Это первый столь представительный визит из Крыма", - сказал Гемпель.

По его словам, в рамках двухдневнего визита состоится ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами Сербии, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.