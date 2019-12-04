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Крымская делегация прибыла в Сербию
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РИА Новости

Крымская делегация прибыла в Сербию

22:40 04.12.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Сербию, сообщил РИА Новости представитель делегации, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Сербию. Это первый столь представительный визит из Крыма", - сказал Гемпель.
По его словам, в рамках двухдневнего визита состоится ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами Сербии, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Гемпель подчеркнул, что в состав делегации вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.
Вид на Белград, Сербия
5 ноября, 15:01
Сербская радикальная партия хочет, чтобы Белград признал Крым российским
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Юрий ГемпельГосдума РФСербияКрымРоссияВ мире
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