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В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже
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РИА Новости

В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже

22:36 04.12.2019 (обновлено: 23:46 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура 5-6 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее полиция Одесской области сообщила о 21 пострадавшем, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на пощади 4 тысячи квадратных метров. Позднее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что число пострадавших возросло до 26 человек, из них 11 детей.
"Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного мэром в Facebook.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Вчера, 20:31
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Пожар в одесском колледжеГеннадий ТрухановОдессаВ мире
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