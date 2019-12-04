В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура 5-6 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее полиция Одесской области сообщила о 21 пострадавшем, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на пощади 4 тысячи квадратных метров. Позднее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что число пострадавших возросло до 26 человек, из них 11 детей.
"Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного мэром в Facebook.