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Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
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РИА Новости

Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР

22:01 04.12.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 4 дек – РИА Новости. Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании в СБ ООН, а также Эстония осуждают прозвучавшие недавно угрозы со стороны КНДР и по-прежнему выступают за ядерное разоружение Северной Кореи, говорится в заявлении этих государств.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения против КНДР военной силы в случае необходимости. В ответ начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что если США применят против КНДР военную силу, Пхеньян предпримет ответные меры по своему усмотрению, для США они будут "ужасными".
Пхеньян
3 декабря, 08:56
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации "уловкой" США
В среду в СБ ООН прошло обсуждение ситуации вокруг КНДР на фоне недавних залпов, которые провела КНДР. Дискуссия прошла в рамках раздела "разное". По итогам к прессе вышли представители стран ЕС в СБ ООН и дипломат от Эстонии.
"Глубоко обеспокоены продолжающимися испытаниями баллистических ракет КНДР, включая запуски ракет 28 ноября", - сказала от лица представителей ЕС постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка.
Она отметила, что действия КНДР нарушают резолюции СБ ООН и подрывают мир и стабильность.
"Мы также осуждаем недавние угрозы, сделанные Северной Кореей партнерам в регионе и за его пределами", - заявила Вронецка.
По ее словам, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Польша и Эстония продолжают призывать КНДР добровольно вступить в переговоры с США, нацеленные на денуклеаризацию. Они также призывают КНДР предпринять конкретные шаги в направлении отказа от всего оружия массового уничтожения и ракетной программы.
Новый запуск ракет КНДР
29 ноября, 10:47
Эксперт прокомментировал новый запуск ракет КНДР
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг провела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками - 30 секунд. В пятницу КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
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Ким Чен ЫнСовет Безопасности ООНЕвросоюзКНДРООНВ мире
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