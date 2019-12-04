Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР

ООН, 4 дек – РИА Новости. Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании в Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании в СБ ООН , а также Эстония осуждают прозвучавшие недавно угрозы со стороны КНДР и по-прежнему выступают за ядерное разоружение Северной Кореи, говорится в заявлении этих государств.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения против КНДР военной силы в случае необходимости. В ответ начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что если США применят против КНДР военную силу, Пхеньян предпримет ответные меры по своему усмотрению, для США они будут "ужасными".

В среду в СБ ООН прошло обсуждение ситуации вокруг КНДР на фоне недавних залпов, которые провела КНДР. Дискуссия прошла в рамках раздела "разное". По итогам к прессе вышли представители стран ЕС в СБ ООН и дипломат от Эстонии.

"Глубоко обеспокоены продолжающимися испытаниями баллистических ракет КНДР, включая запуски ракет 28 ноября", - сказала от лица представителей ЕС постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка.

Она отметила, что действия КНДР нарушают резолюции СБ ООН и подрывают мир и стабильность.

"Мы также осуждаем недавние угрозы, сделанные Северной Кореей партнерам в регионе и за его пределами", - заявила Вронецка.

По ее словам, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Польша и Эстония продолжают призывать КНДР добровольно вступить в переговоры с США, нацеленные на денуклеаризацию. Они также призывают КНДР предпринять конкретные шаги в направлении отказа от всего оружия массового уничтожения и ракетной программы.