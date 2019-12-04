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2019-12-04T22:24+0300
https://ria.ru/20191204/1561976903.html
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
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РИА Новости

"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит

21:45 04.12.2019 (обновлено: 22:24 04.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил предложенный украинской стороной тариф на транзит газа.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал очень высокими тарифы, которые украинская компания предлагает прописать в новом контракте. Президент Владимир Путин также счел условия Киева неприемлемыми.
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Как заявил Витренко, предложение "Нафтогаза" — это результат введения европейской методологии расчета тарифов, которую примут на Украине. Так, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.
"Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", — написал он в Facebook.
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При этом Витренко подчеркнул, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую в украинскую Национальную комиссию по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг с обоснованием необходимости снижения тарифа, если он выше альтернативных или если это делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома".

Переговоры по транзиту

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
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В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Пишите в спортлото ))) Нагнули Украину в 2009 установив цену газа выше чем Германии , теперь ответка прилетела . Украина отыграет свое в судах по цене газа , а тариф на прокачку по европравилам. Многоходовочка Великого . Пишите в спортлото ))
4 декабря, 22:03
ИПИгор Петр
8300085
Зачем нам куда-то писать, если достаточно просто отключить газ с 1 января? Кизяками-то запасся, чтобы перемогу праздновать?
4 декабря, 22:05
IInferno
8780001
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