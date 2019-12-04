"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исполнительный директор Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил предложенный украинской стороной тариф на транзит газа.

Как заявил Витренко, предложение "Нафтогаза" — это результат введения европейской методологии расчета тарифов, которую примут на Украине. Так, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

"Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", — написал он в Facebook

При этом Витренко подчеркнул, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую в украинскую Национальную комиссию по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг с обоснованием необходимости снижения тарифа, если он выше альтернативных или если это делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома".

Переговоры по транзиту

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.