"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил предложенный украинской стороной тариф на транзит газа.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал очень высокими тарифы, которые украинская компания предлагает прописать в новом контракте. Президент Владимир Путин также счел условия Киева неприемлемыми.
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Как заявил Витренко, предложение "Нафтогаза" — это результат введения европейской методологии расчета тарифов, которую примут на Украине. Так, тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.
"Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", — написал он в Facebook.
При этом Витренко подчеркнул, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую в украинскую Национальную комиссию по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг с обоснованием необходимости снижения тарифа, если он выше альтернативных или если это делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома".
Переговоры по транзиту
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений.