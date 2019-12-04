Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

В компании добавили, что в оперативную службу поступил звонок от очевидцев, которые видели, как Вечный огонь забрасывает снегом подросток. Его также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток методично носит снег и кидает его на мемориал, где горит огонь. После того как Вечный огонь гаснет, подросток убегает.