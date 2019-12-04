Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
"Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом. Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений не выявлено, горение восстановлено", — рассказали в пресс-службе.
В компании добавили, что в оперативную службу поступил звонок от очевидцев, которые видели, как Вечный огонь забрасывает снегом подросток. Его также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток методично носит снег и кидает его на мемориал, где горит огонь. После того как Вечный огонь гаснет, подросток убегает.