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Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
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РИА Новости

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

20:59 04.12.2019 (обновлено: 21:47 04.12.2019)
20904
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком смотрят на Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Женщина с ребенком смотрят на Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Женщина с ребенком смотрят на Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
"Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом. Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений не выявлено, горение восстановлено", — рассказали в пресс-службе.
Вечный огонь
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В компании добавили, что в оперативную службу поступил звонок от очевидцев, которые видели, как Вечный огонь забрасывает снегом подросток. Его также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток методично носит снег и кидает его на мемориал, где горит огонь. После того как Вечный огонь гаснет, подросток убегает.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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4 декабря, 21:45
iibrovkin
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