В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом

БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Высылка двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Высылка двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии - это фарс, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

"По сути, вербальная нота российскому послу и высылка дипломатов сами по себе являются фарсом, поскольку в принципе нет достоверных доказательств того, что некие российские граждане были причастны к убийству в Моабите", - заявил Шлунд.

По словам парламентария, личность убитого гражданина Грузии чеченского происхождения, который "был в Германии признан опасным исламистом и, очевидно, был связан с организованной преступностью" позволяет предположить "и другой подход к расследованию".

"До полного завершения расследования всегда должна действовать презумпция невиновности, а не предвзятое политическое осуждение, особенно в отношении нынешних, очень чувствительных германо-российских отношений и важных предстоящих переговоров в нормандском формате", - заявил Шлунд, добавив, что данная акция "не оказала услуги" немецкой внешней политике.

Касаясь саммита нормандского формата, который должен пройти в 9 декабря в Париже, Шлунд отметил, что "момент высылки российских дипломатов указывает на политизацию, которую определенные круги, которые по-прежнему не заинтересованы в решении конфликта на Украине, в Германии и по всему миру могут использовать для того, чтобы задать настроение в преддверии саммита".

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.