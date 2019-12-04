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https://ria.ru/20191204/1561975375.html
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
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РИА Новости

В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом

20:50 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд . Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Высылка двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии - это фарс, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
"По сути, вербальная нота российскому послу и высылка дипломатов сами по себе являются фарсом, поскольку в принципе нет достоверных доказательств того, что некие российские граждане были причастны к убийству в Моабите", - заявил Шлунд.
По словам парламентария, личность убитого гражданина Грузии чеченского происхождения, который "был в Германии признан опасным исламистом и, очевидно, был связан с организованной преступностью" позволяет предположить "и другой подход к расследованию".
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"До полного завершения расследования всегда должна действовать презумпция невиновности, а не предвзятое политическое осуждение, особенно в отношении нынешних, очень чувствительных германо-российских отношений и важных предстоящих переговоров в нормандском формате", - заявил Шлунд, добавив, что данная акция "не оказала услуги" немецкой внешней политике.
Касаясь саммита нормандского формата, который должен пройти в 9 декабря в Париже, Шлунд отметил, что "момент высылки российских дипломатов указывает на политизацию, которую определенные круги, которые по-прежнему не заинтересованы в решении конфликта на Украине, в Германии и по всему миру могут использовать для того, чтобы задать настроение в преддверии саммита".
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
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В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
7420011
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГерманииБундестаг ГерманииГерманияРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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