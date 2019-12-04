Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-05T00:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561973389.html
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156162/87/1561628787_0:0:617:347_1036x0_80_0_0_f7c4ad722ede812188b988ca3808fa75.jpg
РИА Новости

Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"

19:33 04.12.2019 (обновлено: 00:00 05.12.2019)
12200
© Минобороны РФРакетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс Авангард
© Минобороны РФ
ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Демонстрация американцам новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард" — акт доброй воли России, которая пытается подтолкнуть США к продлению Договора СНВ-3, объяснил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
Этот ракетный комплекс, вызвавший крайне нервную реакцию у американцев, планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца этого года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам. В Минобороны отметили, что российская сторона провела показ "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".
"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", — заявил Легвольд в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.
Но сработает ли эта инициатива — большой вопрос, полагает эксперт.
"Сомневаюсь в этом. Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то что главные противники этого — (бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности. — Прим. ред.) Джон Болтон и некоторые из его коллег — уже уволены из администрации", — отметил профессор.
Испытания ракетного комплекса Авангард
26 ноября, 16:28Новое оружие России
Эксперт оценил заступление на боевое дежурство комплексов "Авангард"
По его мнению, все большую роль в этом вопросе играет внутриполитический фактор: в Штатах в следующем году пройдут президентские выборы, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.
Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы — одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Объединяет авторитетных экспертов из России, США, Британии и других стран, в том числе бывших министров.
17613517516
Обсудить 4
Новое оружие РоссииАвангардДжон БолтонДоговор СНВ-3Колумбийский университетРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Следственные действия в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся торговлей наркотиками
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Сотрудник полиции
В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"
Фасад здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд поддержал отказ "Росгосстраху" в иске к компании Гинера
Школа
Школу в Приморье, куда ученик принес банку ртути, очистили
Акция в поддержку переписи населения в Крыму
Волонтеры впервые будут участвовать в переписи населения
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
Посетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
"Невидимый свет": в Москве открылась выставка инфракрасного фото
Врач во время операции
Инновационные технологии лечения обсудят на форуме "Здоровая Москва"
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении США
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд
Олег Соколов
Историка Соколова вернут в Петербург после экспертизы в Москве
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания. 4 декабря 2019
В администрации Эрдогана отметили продуктивность встречи с Трампом
Реконструкция улиц в Москве
Москва расторгла контракты с десятком недобросовестных компаний
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 1 ноября
Посетитель исторического парка Россия - моя история в павильоне ВДНХ
Проект "Россия – моя история" преодолел отметку в 10 млн посетителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния