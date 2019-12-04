Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Демонстрация американцам новейшего гиперзвукового комплекса Демонстрация американцам новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард" — акт доброй воли России, которая пытается подтолкнуть США к продлению Договора СНВ-3 , объяснил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Этот ракетный комплекс, вызвавший крайне нервную реакцию у американцев, планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца этого года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам. В Минобороны отметили, что российская сторона провела показ "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", — заявил Легвольд в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.

Но сработает ли эта инициатива — большой вопрос, полагает эксперт.

"Сомневаюсь в этом. Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то что главные противники этого — (бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности. — Прим. ред.) Джон Болтон и некоторые из его коллег — уже уволены из администрации", — отметил профессор.

По его мнению, все большую роль в этом вопросе играет внутриполитический фактор: в Штатах в следующем году пройдут президентские выборы, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.