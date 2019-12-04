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2019-12-04T19:13+0300
https://ria.ru/20191204/1561972458.html
Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу
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РИА Новости

Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу

19:13 04.12.2019
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Договор по открытому небу, о возможном выходе из которого думают в США, дает России и Америке не так много новой разведывательной информации, но важен как часть глобальной системы контроля над вооружениями.
Такое мнение в беседе с РИА Новости в Женеве выразил директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж. Мартина (США), иностранный член Российской академии наук Уильям Поттер.
"Несмотря на то что достижения в области спутниковой разведки снизили важность Договора в отношении сбора данных и мониторинга, выход США укрепил бы представление о том, что Вашингтон не заинтересован в каких-либо юридически обязывающих соглашениях", - заявил эксперт на полях заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
По его словам, страны-подписанты, обладающие технологиями современной спутниковой разведки, "вероятно, не получали [посредством Договора] много новой для них информации, но другие страны действительно извлекали от разведывательных полетов выгоду".
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Возможный выход Штатов из Договора, полагает эксперт, "означал бы дальнейший крах оставшейся инфраструктуры контроля над вооружениями" и "свел бы на нет значительное преимущество Договора, заключающееся в укреплении доверия и сотрудничества".
Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из Договора, и выступил против этой идеи.
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Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
Однако официальных сигналов из Вашингтона по этому поводу Москва пока не получала, заявлял со своей стороны замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, "будет очень плохо для военной безопасности", если Америка выйдет из этого Договора – одного из "системообразующих в сфере военной безопасности в Европе".
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Договор об открытом небеРоссийская академия наукРоссияСШАБезопасностьВ мире
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