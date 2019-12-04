Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу

Такое мнение в беседе с РИА Новости в Женеве выразил директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж. Мартина (США), иностранный член Российской академии наук Уильям Поттер.

"Несмотря на то что достижения в области спутниковой разведки снизили важность Договора в отношении сбора данных и мониторинга, выход США укрепил бы представление о том, что Вашингтон не заинтересован в каких-либо юридически обязывающих соглашениях", - заявил эксперт на полях заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, страны-подписанты, обладающие технологиями современной спутниковой разведки, "вероятно, не получали [посредством Договора] много новой для них информации, но другие страны действительно извлекали от разведывательных полетов выгоду".

Возможный выход Штатов из Договора, полагает эксперт, "означал бы дальнейший крах оставшейся инфраструктуры контроля над вооружениями" и "свел бы на нет значительное преимущество Договора, заключающееся в укреплении доверия и сотрудничества".

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из Договора, и выступил против этой идеи.

Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.