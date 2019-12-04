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2019-12-04T18:35+0300
https://ria.ru/20191204/1561970552.html
Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе
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РИА Новости

Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе

18:35 04.12.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил закончить пресс-конференцию по итогам встречи лидеров стран НАТО после нескольких вопросов журналистов о принце Эндрю и Дональде Трампе.
Ранее в интернете появилась видеозапись, запечатлевшая беседу группы глав государств в Букингемском дворце, предположительно, отпускавших шутки в адрес Трампа за его спиной. Среди участников беседы были премьеры Британии и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Реакция президента США не заставила себя ждать: он назвал Трюдо "двуличным", хоть и "хорошим парнем".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Уотфорде. 4 декабря 2019
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На вопрос о том, действительно ли речь шла о Трампе, Джонсон скривился и сказал, что эта история - "полная чушь".
На просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что он не знаком с принцем Эндрю, хотя их совместные фотографии свидетельствуют об обратном, Джонсон также поморщился и сказал, что пора заканчивать пресс-конференцию.
"Думаю, пора заканчивать, потому что это попытки докопаться до чего-то, не имеющего никакого отношения к тому, что здесь сегодня происходит", - сказал Джонсон.
Британский принц Эндрю, замешанный в скандале вокруг обвиненного в торговле несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпстина, ранее объявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.
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Между тем, Джонсон с присущей ему энергичностью и патетикой, с удовольствием произнес на пресс-конференции по итогам встречи НАТО небольшую речь про различия стратегии Консервативной и Лейбористской партий (не в пользу лейбористов) и про то, какие преимущества для страны сможет его правительство извлечь из Brexit.
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Саммит НАТО в ЛондонеДжастин ТрюдоБорис ДжонсонДональд ТрампНАТОВ мире
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