Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе

Ранее в интернете появилась видеозапись, запечатлевшая беседу группы глав государств в Букингемском дворце, предположительно, отпускавших шутки в адрес Трампа за его спиной. Среди участников беседы были премьеры Британии и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Реакция президента США не заставила себя ждать: он назвал Трюдо "двуличным", хоть и "хорошим парнем".

На вопрос о том, действительно ли речь шла о Трампе, Джонсон скривился и сказал, что эта история - "полная чушь".

На просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что он не знаком с принцем Эндрю, хотя их совместные фотографии свидетельствуют об обратном, Джонсон также поморщился и сказал, что пора заканчивать пресс-конференцию.

"Думаю, пора заканчивать, потому что это попытки докопаться до чего-то, не имеющего никакого отношения к тому, что здесь сегодня происходит", - сказал Джонсон.

Британский принц Эндрю, замешанный в скандале вокруг обвиненного в торговле несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпстина, ранее объявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.