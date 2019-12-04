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2019-12-04T18:46+0300
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Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
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РИА Новости

Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

18:46 04.12.2019
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Джеймс Бонд спокойно живет на Ямайке, но его снова вынуждают вернуться на работу, чтобы он помог спасти похищенного ученого.
В фильме также появится Рами Малек в роли злодея Сафина, Леа Сейду в образе возлюбленной агента 007 Мадлен Суонн, Кристоф Вальц, Лашана Линч, которая, по версии многих СМИ, может заменить Крейга в следующих фильмах, Бен Уишоу, Ана де Армас и другие.
В российский прокат фильм выходит 9 апреля 2020 года.
Постер к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать
Вчера, 02:30Культура
В Сети появились постеры к новому фильму о Джеймсе Бонде
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КультураАна де АрмасКино и сериалыНовости культурыДэниел КрейгКристоф ВальцЯмайка
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