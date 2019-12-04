Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Джеймс Бонд спокойно живет на Ямайке, но его снова вынуждают вернуться на работу, чтобы он помог спасти похищенного ученого.