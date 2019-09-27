В Сети появились первые кадры женской версии Джеймса Бонда

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде, на них видно британскую актрису Лашану Линч, которая может стать следующим агентом "007".

Актрису заметили в армейской форме, наушником в ухе и оружием на съемках в Италии, где сейчас работают над 25-м фильмом бондианы "Нет времени умирать", где она сыграет шпионку.

Ранее СМИ писали , что Лашана Линч, известная по роли пилота Марии Рамбо в супергеройском боевике "Капитан Марвел", будет новым Джеймсом Бондом.

Однако официального подтверждения этому не было.

В новом боевике также снимутся Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу и другие.