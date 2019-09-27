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РИА Новости
Культура

В Сети появились первые кадры женской версии Джеймса Бонда

14:02 27.09.2019
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© AFP 2019 / Roy Rochlin/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer PicturesАктриса Лашана Линч
Актриса Лашана Линч
© AFP 2019 / Roy Rochlin/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде, на них видно британскую актрису Лашану Линч, которая может стать следующим агентом "007".
Актрису заметили в армейской форме, наушником в ухе и оружием на съемках в Италии, где сейчас работают над 25-м фильмом бондианы "Нет времени умирать", где она сыграет шпионку.
Ранее СМИ писали, что Лашана Линч, известная по роли пилота Марии Рамбо в супергеройском боевике "Капитан Марвел", будет новым Джеймсом Бондом.
Однако официального подтверждения этому не было.
В новом боевике также снимутся Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу и другие.
Выход картины запланирован на апрель 2020 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеа СейдуРэйф ФайнсДжеймс БондИталия
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