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РИА Новости
Культура

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

Вчера, 10:58
17899
© AP Photo / Joel C RyanБританская актриса Лашана Линч
Британская актриса Лашана Линч
© AP Photo / Joel C Ryan
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет газета Daily Mail.
По информации источников издания, на такое решение могла повлиять один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.
Сам герой Бонда останется Бондом — в исполнении актера Дэниела Крейга.
По сюжету, он уезжает отдыхать на Ямайку, а его номер присваивают новому агенту, роль которого как раз и досталась Линч. Дальше главные герои ведут расследование вместе.
Рами Малек на церемонии вручения премии Оскар-2019
3 июля, 20:20
Рами Малек рассказал, как согласился на роль в фильме про Джеймса Бонда
Следующая часть бондианы под названием "Бонд 25" выйдет на экраны в апреле 2020 года.
Режиссером ленты стал Кэри Фукунага. Среди его недавних работ — сериалы "Маньяк" (2018), "Настоящий детектив" (2014), а также фильмы "Безродные звери" (2015), "Джейн Эйр" (2011) и "Без имени" (2009).
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Культура
Популярные комментарии
Кинг-Конг 007?
15 июля, 10:59
MYMake Yellowstone Great Again
15340001
Гoмики, конечно, со мной не согласятся, но чем больше женщин, тем лучше.
15 июля, 11:41
АВАндрей В.
4810028
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