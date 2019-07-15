Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет газета Daily Mail.
По информации источников издания, на такое решение могла повлиять один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.
Сам герой Бонда останется Бондом — в исполнении актера Дэниела Крейга.
По сюжету, он уезжает отдыхать на Ямайку, а его номер присваивают новому агенту, роль которого как раз и досталась Линч. Дальше главные герои ведут расследование вместе.
Следующая часть бондианы под названием "Бонд 25" выйдет на экраны в апреле 2020 года.
Режиссером ленты стал Кэри Фукунага. Среди его недавних работ — сериалы "Маньяк" (2018), "Настоящий детектив" (2014), а также фильмы "Безродные звери" (2015), "Джейн Эйр" (2011) и "Без имени" (2009).