Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет газета Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде, пишет газета Daily Mail

По информации источников издания, на такое решение могла повлиять один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.

Сам герой Бонда останется Бондом — в исполнении актера Дэниела Крейга.

По сюжету, он уезжает отдыхать на Ямайку, а его номер присваивают новому агенту, роль которого как раз и досталась Линч. Дальше главные герои ведут расследование вместе.

Следующая часть бондианы под названием "Бонд 25" выйдет на экраны в апреле 2020 года.