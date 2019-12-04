В Совбезе ООН обсудят ситуацию вокруг КНДР

Обсуждение пройдет в рамках раздела "разное".

"Будут высказываться обеспокоенности по поводу 13-й серии запусков ракет со стороны КНДР. Мы заслушаем брифинг об этом. Я ожидаю, что Совбез единодушно выразит беспокойство в связи с этими событиями", - сказала Пирс.

По ее словам, последний залп, по оценке Великобритании, был запуском баллистических ракет. "А значит это было нарушением резолюций Совета Безопасности", - указала она.