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В Совбезе ООН обсудят ситуацию вокруг КНДР
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РИА Новости

В Совбезе ООН обсудят ситуацию вокруг КНДР

18:26 04.12.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото
ООН, 4 дек - РИА Новости. Члены СБ ООН обсудят в среду ситуацию вокруг КНДР, включая недавние запуски снарядов, заявила журналистам постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
Обсуждение пройдет в рамках раздела "разное".
"Будут высказываться обеспокоенности по поводу 13-й серии запусков ракет со стороны КНДР. Мы заслушаем брифинг об этом. Я ожидаю, что Совбез единодушно выразит беспокойство в связи с этими событиями", - сказала Пирс.
По ее словам, последний залп, по оценке Великобритании, был запуском баллистических ракет. "А значит это было нарушением резолюций Совета Безопасности", - указала она.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг провела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками - 30 секунд. В пятницу КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
Пхеньян
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Карен ПирсКим Чен ЫнСовет Безопасности ООНВеликобританияКНДРООНВ мире
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