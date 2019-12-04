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ЕС призвал Турцию не подрывать региональную стабильность
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РИА Новости

ЕС призвал Турцию не подрывать региональную стабильность

18:11 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. ЕС призывает Турцию, которая заключила с Ливией меморандум о разграничении морских пространств, уважать суверенные права соседних государств, в том числе Греции и Кипра, и воздерживаться от подрыва региональной безопасности, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.
В ЕС отметили, что двусторонний "меморандум о взаимопонимании" между Турцией и Ливией о разграничении морских пространств не был обнародован. "Необходимы дальнейшие разъяснения по его содержанию. Мы ожидаем, что этот текст будет незамедлительно передан для ознакомления ЕС", - говорится в сообщении.
"Крайне важно, чтобы международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в отношении морских зон всех соседних прибрежных государств, в том числе создаваемых их островами, соблюдались. Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - отмечается в нем.
ЕС "полностью солидарен" с Грецией и Кипром в связи с недавними действиями Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в заявлении.
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Файез ас-СарраджЕвросоюзЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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