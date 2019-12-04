ЕС призвал Турцию не подрывать региональную стабильность

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. ЕС призывает Турцию , которая заключила с Ливией меморандум о разграничении морских пространств, уважать суверенные права соседних государств, в том числе Греции и Кипра, и воздерживаться от подрыва региональной безопасности, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

В ЕС отметили, что двусторонний "меморандум о взаимопонимании" между Турцией и Ливией о разграничении морских пространств не был обнародован. "Необходимы дальнейшие разъяснения по его содержанию. Мы ожидаем, что этот текст будет незамедлительно передан для ознакомления ЕС", - говорится в сообщении.

"Крайне важно, чтобы международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в отношении морских зон всех соседних прибрежных государств, в том числе создаваемых их островами, соблюдались. Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - отмечается в нем.