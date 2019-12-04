"Оппозиционная платформа" прокомментировала обыски СБ Украины

"Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает действия СБУ как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан", - говорится в заявлении политсилы.