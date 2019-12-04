"Оппозиционная платформа" прокомментировала обыски СБ Украины

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает обыски в офисах депутатов политсилы как политическую расправу, сообщила в среду пресс-служба партии.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Служба безопасности проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе председателя политсовета партии Виктора Медведчука.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает действия СБУ как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан", - говорится в заявлении политсилы.
По ее данным, формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" – организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и депутатов партии.
В политсиле отметили, что обыски прошли в офисах шести депутатов: Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "есть большие вопросы", касающиеся финансирования "Оппозиционная платформы – За жизнь", и нужно выяснить, "кто они такие". Политсила в свою очередь выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.