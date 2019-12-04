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2019-12-04T18:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561968596.html
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
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РИА Новости

Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК

17:55 04.12.2019 (обновлено: 18:53 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Алексея Навального о том, что она якобы звонила в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Ранее Навальный написал в Twitter о звонке в ФБК "настоящей Маргариты Симоньян". Он добавил, что это проверенная информация.
RT ответил Навальному роликом Нас никто не смотрит
30 октября, 13:44
RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
В ответ Симоньян отметила, что Навальный, очевидно, пропустил прием таблеток.
"А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал доктор", — цитирует ее RT.
После этого Навальный назвал свое сообщение шуткой.
"Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином", — написала Симоньян.
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Алексей НавальныйМаргарита СимоньянРоссияОбщество
Популярные комментарии
Навальный настолько жалок... А Симонян молодец...
4 декабря, 18:24
Вестник С Полей
119400149
Ну что, получается задавать Медведеву вопросы насчёт самолёта его жены Симоньян не станет?
4 декабря, 19:01
Лучше Деда
72820252
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