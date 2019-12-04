Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Алексея Навального о том, что она якобы звонила в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Ранее Навальный написал в Twitter о звонке в ФБК "настоящей Маргариты Симоньян". Он добавил, что это проверенная информация.
30 октября, 13:44RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
В ответ Симоньян отметила, что Навальный, очевидно, пропустил прием таблеток.
"А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал доктор", — цитирует ее RT.
После этого Навальный назвал свое сообщение шуткой.
"Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином", — написала Симоньян.