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Посол: у ФРГ нет доказательств связи Москвы с убийством в Берлине
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РИА Новости

Посол: у ФРГ нет доказательств связи Москвы с убийством в Берлине

17:50 04.12.2019
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии не было и нет, говорится в заявлении посла Сергея Нечаева, размещенном на сайте ведомства.
МИД ФРГ ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине.
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"Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования", - говорится в заявлении.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеПосольство России в ГерманииСергей Нечаев (дипломат)Берлин (город)В мире
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