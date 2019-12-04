Джонсон рассказал об "отличной дискуссии" по России на саммите НАТО

"У нас была отличная дискуссия по России, мы обсудили, как коллективно реагировать на ее действия", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

В декларации по итогам встречи говорится, что НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности. При этом альянс настаивает, что по-прежнему открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, "когда действия России позволят это сделать".