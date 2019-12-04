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Джонсон рассказал об "отличной дискуссии" по России на саммите НАТО
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РИА Новости

Джонсон рассказал об "отличной дискуссии" по России на саммите НАТО

17:49 04.12.2019
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© AP Photo / Virginia MayoБорис Джонсон
Борис Джонсон
© AP Photo / Virginia Mayo
Борис Джонсон. Архивное фото
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи лидеров стран НАТО рассказал, что участники саммита провели "отличную дискуссию" по России.
"У нас была отличная дискуссия по России, мы обсудили, как коллективно реагировать на ее действия", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
В декларации по итогам встречи говорится, что НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности. При этом альянс настаивает, что по-прежнему открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, "когда действия России позволят это сделать".
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