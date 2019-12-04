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Страны НАТО утвердили обновленный план по борьбе с терроризмом
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РИА Новости

Страны НАТО утвердили обновленный план по борьбе с терроризмом

17:43 04.12.2019
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© REUTERS / Yves HermanГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Лидеры стран НАТО одобрили на саммите в Лондоне обновленный план, направленный на усиление борьбы с терроризмом, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы согласовали новый план действий по активизации наших усилий в борьбе с терроризмом", - сообщил он на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12 ноября, 11:45
НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган
По его словам, "все союзники по-прежнему привержены борьбе с ИГ* и нашей учебной миссии в Ираке и учебной миссии в Афганистане".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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