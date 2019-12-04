Страны НАТО утвердили обновленный план по борьбе с терроризмом

"Мы согласовали новый план действий по активизации наших усилий в борьбе с терроризмом", - сообщил он на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров.

НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган

НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган

По его словам, "все союзники по-прежнему привержены борьбе с ИГ* и нашей учебной миссии в Ираке и учебной миссии в Афганистане".