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Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты
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РИА Новости

Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты

17:39 04.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueСаммит лидеров НАТО в Уотфорде, Великобритания
Саммит лидеров НАТО в Уотфорде, Великобритания
© REUTERS / Kevin Lamarque
Саммит лидеров НАТО в Уотфорде, Великобритания
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне договорились не останавливаться на запланированном увеличении оборонных трат в объеме 400 миллиардов долларов к 2024 году, необходимы дополнительные усилия, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы все согласились, что мы должны делать еще больше в сфере оборонных трат. Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше 2 процентов ВВП", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
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Он напомнил, что европейские союзники и Канада вместе внесут дополнительно 130 миллиардов долларов США, а к концу 2024 года эта цифра возрастет до 400 миллиардов долларов США по сравнению с 2016 годом.
"Это беспрецедентно, это делает НАТО сильнее. Но лидеры согласились, что мы должны и будем делать больше", - добавил он .
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Саммит НАТО в ЛондонеНАТОЛондонЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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