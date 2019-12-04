Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне договорились не останавливаться на запланированном увеличении оборонных трат в объеме 400 миллиардов долларов к 2024 году, необходимы дополнительные усилия, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы все согласились, что мы должны делать еще больше в сфере оборонных трат. Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше 2 процентов ВВП", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
Он напомнил, что европейские союзники и Канада вместе внесут дополнительно 130 миллиардов долларов США, а к концу 2024 года эта цифра возрастет до 400 миллиардов долларов США по сравнению с 2016 годом.
"Это беспрецедентно, это делает НАТО сильнее. Но лидеры согласились, что мы должны и будем делать больше", - добавил он .