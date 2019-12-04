Лидеры НАТО договорились наращивать военные бюджеты

"Мы все согласились, что мы должны делать еще больше в сфере оборонных трат. Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше 2 процентов ВВП", - сказал он журналистам на пресс-конференции.