В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове

"Лидерам западных стран стоит взять пример с президента Казахстана в части объективного и справедливого восприятия крымских событий. Никакой аннексии Крыма не было. Было прямое волеизъявление граждан, прямое желание граждан, был официальный легитимный референдум, в рамках которого абсолютное большинство высказалось за вступление в состав Российской Федерации", - сказал РИА Новости Зырянов.