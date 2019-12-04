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2019-12-04T17:29+0300
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В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове

17:29 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Лидерам западных стран стоит взять пример с президента Казахстана и впредь не называть крымские события, которые привели к воссоединению с Россией, аннексией, заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".
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"Лидерам западных стран стоит взять пример с президента Казахстана в части объективного и справедливого восприятия крымских событий. Никакой аннексии Крыма не было. Было прямое волеизъявление граждан, прямое желание граждан, был официальный легитимный референдум, в рамках которого абсолютное большинство высказалось за вступление в состав Российской Федерации", - сказал РИА Новости Зырянов.
По его словам, референдум проводился строго с соблюдением международного и украинского законодательства.
"Крым, согласно украинского законодательства, имел право на проведение референдума, чем крымчане и воспользовались", - подчеркнул министр.
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15141004
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