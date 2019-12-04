Россия может увеличить поставки газа в Европу без украинского транзита

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия обсуждает возможность увеличения поставок газа в Европу в случае остановки транзита через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, в связи с ростом экономики, с ростом потребления растет и потребление, прежде всего, в промышленности, промышленность растет. Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение (транзита газа в Европу) - это вопрос, который мы обсуждали", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.