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Россия может увеличить поставки газа в Европу без украинского транзита
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РИА Новости

Россия может увеличить поставки газа в Европу без украинского транзита

17:21 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия обсуждает возможность увеличения поставок газа в Европу в случае остановки транзита через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, в связи с ростом экономики, с ростом потребления растет и потребление, прежде всего, в промышленности, промышленность растет. Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение (транзита газа в Европу) - это вопрос, который мы обсуждали", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
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Ситуация на УкраинеАлександр ВучичВладимир ПутинЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
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