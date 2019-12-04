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Лидеры стран НАТО приняли решение об усилении боеготовности сил
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РИА Новости

Лидеры стран НАТО приняли решение об усилении боеготовности сил

17:09 04.12.2019
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© REUTERS / Yves HermanГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Лондоне решение о повышении готовности сил альянса, что позволит усиливать его присутствие в тех регионах и в тот момент, когда это будет необходимо, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы утвердили новую инициативу по повышению готовности наших сил, которая позволить добавить еще больше возможностей, чтобы мы могли действовать быстро и усиливать при необходимости", - сообщил он журналистам.
По его словам, решение направлено на повышение "боеготовности наших войск".
"Мы выполнили инициативу по обеспечению готовности НАТО. Союзники взяли обязательства по предоставлению 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 боевых кораблей, доступных НАТО в срок 30 дней", - пояснил он.
Североатлантическо альянса (НАТО)
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Саммит НАТО в ЛондонеНАТОЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
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