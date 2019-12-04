"Автодор" в 2020 году увеличит число заправок и зон отдыха на М11

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" планирует в следующем году построить еще четыре автозаправки и многофункциональные зоны на недавно открывшейся трассе М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал журналистам предправления "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"На сегодняшний день у нас работает на М11 шесть заправок, они работают в полный рост. Построено три кафе, но там инвестор, который заходил, пока не готов заходить. Есть у нас и заправки контейнерного типа - "Лукойл" и "Газпромнефть" - они стоят. В следующем году мы ещё построим, мы проектируем ещё четыре многофункциональные зоны, и этого будет уже достаточно, чтобы десять многофункциональных зон и заправок было, они позволят ехать совершенно свободно", - пояснил Петушенко.
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До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пожаловался, что на М11 не хватает заправок, нужно построить несколько АЗС и стоянки рядом с ними. По словам Дрозденко, власти региона сделают все возможное, чтобы количество таких комплексов на трассе выросло.
Как отметил Петушенко, контейнерные заправки на М11 - это вынужденная мера, со временем они будут заменены на полноценные, стационарные, с многофункциональными зонами отдыха и питанием.
Трасса М11, связывающая два крупнейших города России, открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М11 - около 2 тысяч рублей. На дороге расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
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Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.