"Автодор" в 2020 году увеличит число заправок и зон отдыха на М11

"На сегодняшний день у нас работает на М11 шесть заправок, они работают в полный рост. Построено три кафе, но там инвестор, который заходил, пока не готов заходить. Есть у нас и заправки контейнерного типа - "Лукойл" и "Газпромнефть" - они стоят. В следующем году мы ещё построим, мы проектируем ещё четыре многофункциональные зоны, и этого будет уже достаточно, чтобы десять многофункциональных зон и заправок было, они позволят ехать совершенно свободно", - пояснил Петушенко.