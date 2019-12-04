В НАТО допустили включение Китая в договор о контроле за вооружениями

БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Страны НАТО оценивают возможности включения Китая в будущие соглашения о контроле за вооружениями, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Впервые мы обратились к теме подъема Китая, как к вызовам, так и к возможностям, которые это создает, и последствий для нашей безопасности. Лидеры согласились, что мы должны решать эту проблему вместе, как альянс, а также, что мы должны найти пути, как содействовать участию Китая в механизмах контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг журналистам.