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Страны НАТО смогли одобрить оборонный план по Балтике
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РИА Новости

Страны НАТО смогли одобрить оборонный план по Балтике

16:52 04.12.2019
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© REUTERS / Yves HermanГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция, сообщил в среду на пресс-конференции в Лондоне генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Планы, касающиеся того, как защищать различные части альянса, периодически пересматриваются и обновляются. Сегодня мы одобрили обновленный план обороны для балтийского региона и Польши. Я приветствую это, и это показывает, что мы способны двигаться вперед", - сказал он журналистам.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция откажется от поддержки планов НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает террористическими организации, угрожающие Анкаре.
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БалтияЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
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