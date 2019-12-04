Страны НАТО смогли одобрить оборонный план по Балтике

"Планы, касающиеся того, как защищать различные части альянса, периодически пересматриваются и обновляются. Сегодня мы одобрили обновленный план обороны для балтийского региона и Польши. Я приветствую это, и это показывает, что мы способны двигаться вперед", - сказал он журналистам.