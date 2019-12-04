Ульяновская область ждет претендентов на литпремию имени Гончарова

УЛЬЯНОВСК, 4 дек – РИА Новости. В Ульяновской области открыт прием заявок на соискание Международной литературной премии имени Ивана Гончарова, документы необходимо подать до 1 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Литературная премия имени Ивана Гончарова учреждена правительством Ульяновской области и Союзом писателей России не случайно: русский писатель и критик, автор множества емких, остроумных цитат и афоризмов родился в Симбирске, ныне Ульяновске. Премия имеет статус международной и присуждается не только гражданам России, но и иностранцам - за вклад в развитие культуры, создание значимых литературных произведений и иных творческих работ на русском языке.

Цель премии - повышение интереса к творчеству Ивана Гончарова, к изучению его наследия, сохранение и развитие традиций русской классической литературы.

С момента учреждения в 2006 году премия присуждалась в трёх номинациях: "Мастер литературного слова", "Ученики И. А. Гончарова", "Наследие И. А. Гончарова: исследования и просветительство".

"Проект реализуется в рамках приоритетного направления "Творческие люди" нацпроекта "Культура", утвержденного президентом страны. В 2015 году Ульяновск был включён в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "Литература" и до сих пор это единственный город, который представляет Россию в данном международном сообществе. По этой причине организаторы решили добавить в конкурс новую номинацию - "Писатели творческих городов ЮНЕСКО", - приводит пресс-служба слова министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.

На премию в номинации "Писатели творческих городов ЮНЕСКО" (в размере 300 тысяч рублей) могут рассчитывать авторы литературных произведений, живущие в одном из городов, признанных ЮНЕСКО творческими, и придерживающиеся традиций реалистической литературы, говорится в сообщении.

"Мастером литературного слова" признают писателя, который, по мнению членов жюри и литературного сообщества, внес существенный вклад в развитие реалистической литературы. В этой номинации победителя ждет награда в 400 тысяч рублей. Молодые писатели (в возрасте до 40 лет) могут претендовать на звание "Ученики И.А Гончарова", победителей также ждет материальное поощрение.

В номинации "Наследие И.А. Гончарова: исследование и просветительство" премия в размере 400 тысяч рублей вручается литературоведам, изучающим наследие писателя и русскую классическую литературу XIX века, деятелям культуры и искусства, популяризирующим творчество писателя.

Чтобы стать соискателем награды, необходимо отправить свои произведения и необходимые документы на адрес министерства искусства и культурной политики Ульяновской области с пометкой "Премия имени И.А. Гончарова" - до 1 февраля 2020 года.