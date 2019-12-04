Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T17:49+0300
https://ria.ru/20191204/1561964205.html
Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:349:3020:2048_1036x0_80_0_0_31411c7127cbdb204eb10610e2e95b97.jpg
РИА Новости

Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту

16:45 04.12.2019 (обновлено: 17:49 04.12.2019)
33826
© AP Photo / Sergei ChuzavkovГазохранилище во Львовской области
Газохранилище во Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Газохранилище во Львовской области. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 4 дек — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал журналистам об условии, которое выдвинул Киев для подписания нового контракта на транзит российского газа.
Он отметил, что в Вене проходят консультации с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором на Украине, обсуждается много вопросов.
"В том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, значительно, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу", — сказал он, уточнив, эти новые тарифы предлагает украинская сторона.
Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова сохранить транзит через Украину, по этому поводу идут переговоры.
"Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать", — сказал президент.
Газораспределительная станция в Львовской области
2 декабря, 12:59
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Министр энергетики России Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
21 ноября, 08:00
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
6363111629252
Обсудить 18
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Закрывайте уже вентиль. Заграница им поможет. Запад с ними! Бггг
4 декабря, 17:28
Сергей Шмель
8240011
Не пора ли Миллеру начать объяснять-что мы победили и нам выгодно кормить бандеровцев!
4 декабря, 16:52
Андрей Вишневский
44902122
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
Грузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы в пункте пропуска Нехотеевка Белгородской области
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Рабочий на газовой станции на Украине
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Запуск ракеты-носителя Союз
"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отравила Америку
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2010 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния