Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 4 дек — РИА Новости. Глава Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал журналистам об условии, которое выдвинул Киев для подписания нового контракта на транзит российского газа.

Он отметил, что в Вене проходят консультации с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором на Украине , обсуждается много вопросов.

"В том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, значительно, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу", — сказал он, уточнив, эти новые тарифы предлагает украинская сторона.

Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова сохранить транзит через Украину, по этому поводу идут переговоры.

"Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать", — сказал президент.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.