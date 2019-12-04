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СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады
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РИА Новости

СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады

16:44 04.12.2019 (обновлено: 16:51 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

"По этому адресу находится офис лидера политсовета политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили в этот офис, он закрыт. Двери мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Похоже сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе", - сказал Кузьмин в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он отметил, что в здании также находятся офисы и других депутатов Рады.
Кузьмин добавил, что если у депутатов, которые пока являются неприкосновенными, все же будут проведены обыски, то сотрудников СБ Украины привлекут за это к уголовной ответственности. Он назвал обыски местью за обращение оппозиционных депутатов в Государственное бюро расследований с требованием завести дело против сотрудников СБ Украины, которые незаконно следят за партией.
В свою очередь депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Чорниц сообщил телеканалу, что в здании, где проводятся обыски, находятся приемные пяти депутатов Рады и следственная группа сейчас переместилась в офис Медведчука.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "есть большие вопросы", касающиеся финансирования партии "Оппозиционная платформы – За жизнь", и нужно выяснить, "кто они такие"
Политсила ранее выразила мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.
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Ситуация на УкраинеРенат КузьминВиктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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