Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T16:47+0300
https://ria.ru/20191204/1561963740.html
Санчес призвал к модернизации НАТО для противостояния "новым вызовам"
https://cdn21.img.ria.ru/images/154943/00/1549430020_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_43ddbd7b7c55f286d129806553c371a2.jpg
РИА Новости

Санчес призвал к модернизации НАТО для противостояния "новым вызовам"

16:37 04.12.2019 (обновлено: 16:47 04.12.2019)
78
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИ.о. премьера Испании Педро Санчес
И.о. премьера Испании Педро Санчес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
И.о. премьера Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. НАТО необходима модернизация, чтобы противостоять новым вызовам, заявил и.о. премьера Испании Педро Санчес в ходе переговоров лидеров стран-членов НАТО в Великобритании.
"Уже не существует вызовов безопасности, которые угрожают только одной стране, и поэтому мы вынуждены придерживаться обязательств консенсусных решений", - заявил Санчес, призвав задуматься, какой страны-члены НАТО хотят видеть организацию в ближайшие десятилетия.
Путин: Расширение НАТО – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны
3 декабря, 16:00
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой
Как сообщило правительство Испании, Санчес призвал укреплять обороноспособность Европы, поскольку, по его словам, это поможет "усилить основу альянса и сделает ее более эффективной".
Как сообщили в Мадриде, союзники по НАТО поблагодарили испанские власти за решение оставить в 2020 году в Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и своих военных специалистов. Испанские ЗРК были развернуты на военной базе Инджирлик в южной турецкой провинции Адана в 2015 году в рамках операции Active Fence.
В настоящее время около тысячи испанских военных участвуют в шести постоянных операциях НАТО, а также в десяти миссиях Европейского союза (шести военных и четырех гражданских), двух совместных миссиях с Францией и одной в рамках борьбы с террористической организацией Исламское государство* - в Ираке.
*Запрещенная в России террористическая организация
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13 ноября, 08:00
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
110004
Обсудить 0
Саммит НАТО в ЛондонеПедро СанчесПэтриот (зенитный ракетный комплекс )НАТОВеликобританияЕвропаИспанияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Родион Мирошник
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Московский Кремль
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Чита
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
Прокуратура
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
Национальная полиция Испании
В Мадриде в центр для несовершеннолетних мигрантов бросили гранату
Участники группы Каста выступают в клубе Stadium в Москве
Рэп-группа "Каста" выпустила новый альбом
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Жильцам обрушившегося дома под Белгородом разрешили забрать документы
Вид на Алеппо
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
Люминесцентные лампы, предназначенные к утилизации
В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах
Москва
В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников
Игра на фортепиано
В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"
Реконструкция улиц в Москве
Москва расторгла контракты с десятком недобросовестных компаний
Ювелирные украшения
В правительстве рассказали о легализации онлайн-продажи драгоценностей
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния