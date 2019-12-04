Санчес призвал к модернизации НАТО для противостояния "новым вызовам"

МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. НАТО необходима модернизация, чтобы противостоять новым вызовам, заявил и.о. премьера Испании Педро Санчес в ходе переговоров лидеров стран-членов НАТО в Великобритании.
"Уже не существует вызовов безопасности, которые угрожают только одной стране, и поэтому мы вынуждены придерживаться обязательств консенсусных решений", - заявил Санчес, призвав задуматься, какой страны-члены НАТО хотят видеть организацию в ближайшие десятилетия.
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Как сообщило правительство Испании, Санчес призвал укреплять обороноспособность Европы, поскольку, по его словам, это поможет "усилить основу альянса и сделает ее более эффективной".
Как сообщили в Мадриде, союзники по НАТО поблагодарили испанские власти за решение оставить в 2020 году в Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и своих военных специалистов. Испанские ЗРК были развернуты на военной базе Инджирлик в южной турецкой провинции Адана в 2015 году в рамках операции Active Fence.
В настоящее время около тысячи испанских военных участвуют в шести постоянных операциях НАТО, а также в десяти миссиях Европейского союза (шести военных и четырех гражданских), двух совместных миссиях с Францией и одной в рамках борьбы с террористической организацией Исламское государство* - в Ираке.
*Запрещенная в России террористическая организация
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