Санчес призвал к модернизации НАТО для противостояния "новым вызовам"

"Уже не существует вызовов безопасности, которые угрожают только одной стране, и поэтому мы вынуждены придерживаться обязательств консенсусных решений", - заявил Санчес, призвав задуматься, какой страны-члены НАТО хотят видеть организацию в ближайшие десятилетия.