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Прокурор просит для экс-депутата Рады шесть лет за атаку на посольство
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РИА Новости

Прокурор просит для экс-депутата Рады шесть лет за атаку на посольство

16:32 04.12.2019
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© Евгений КотенкоБывший министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский
Бывший министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский
© Евгений Котенко
Бывший министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к шести годам колонии бывшего депутата украинской Рады Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Прошу назначить Рудьковскому наказание в виде шести лет колонии общего режима", - заявил прокурор.
Данное дело рассматривается в особом порядке по просьбе Рудьковского, который полностью признал вину и заявил о раскаянии, тем самым гарантировав себе более мягкое наказание. Суд в таком формате приходит без изучения доказательств по делу, а в обвинительном приговоре учитываются многочисленные характеристики личности подсудимого.
Выступление обвиняемого в последнем слове суд назначил на 5 декабря, на 16.00. Не исключено, что в этот же день суд вынесет приговор Рудьковскому.
Гражданин Украины обвиняется в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
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По версии следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, совместно с неустановленными членами украинской националистической организации "Правый сектор"* участвовал в нападении на российское посольство в Киеве.
Следователи отмечали, что радикалы забрасывали здание яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК установили, что бывший депутат бросил в посольство камень, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный в ходе того инцидента ущерб зданию и автомобилям оценивается в 14 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний, в рамках которого решался вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения, Рудьковский извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы". Его защита утверждала, что нанесенный ущерб они добровольно возместили.
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение. В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу.
Рудьковский – бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат нескольких созывов Рады, неоднократно как предприниматель попадал в рейтинги богатейших людей страны. Ранее он также занимал пост председателя Социалистической партии Украины.
* Организации, запрещенные на территории России
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