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https://ria.ru/20191204/1561947112.html
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
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РИА Новости

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

12:02 04.12.2019
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© Евгений КотенкоНиколай Рудьковский
Николай Рудьковский
© Евгений Котенко
Николай Рудьковский. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Суть обвинения мне понятна, я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу", - заявил Рудьковский, находясь в "аквариуме" суда, где началось слушание этого дела по существу.
Решение о рассмотрении дела образом, гарантирующим более мягкое наказание, было принято ещё в ходе подготовки к рассмотрению дела. Особый порядок принятия судебного решения предполагает, что обвиняемый полностью признает вину, суд не изучает его причастность к преступлению и выносит приговор на основе характеристики личности обвиняемого.
Гражданин Украины обвиняется в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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По версии следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, совместно с неустановленными членами запрещенной в России украинской националистической организации "Правый сектор"* участвовал в нападении на российское посольство в Киеве.
Следователи отмечали, что радикалы забрасывали здание яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК установили, что бывший депутат бросил в посольство камень, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный в ходе того инцидента ущерб зданию и автомобилям оценивается в 14 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний, в рамках которого решался вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения, Рудьковский извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение. В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу.
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