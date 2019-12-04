Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший депутат украинской Рады Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский , который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда

"Суть обвинения мне понятна, я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу", - заявил Рудьковский, находясь в "аквариуме" суда, где началось слушание этого дела по существу.

Решение о рассмотрении дела образом, гарантирующим более мягкое наказание, было принято ещё в ходе подготовки к рассмотрению дела. Особый порядок принятия судебного решения предполагает, что обвиняемый полностью признает вину, суд не изучает его причастность к преступлению и выносит приговор на основе характеристики личности обвиняемого.

Гражданин Украины обвиняется в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По версии следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады , совместно с неустановленными членами запрещенной в России украинской националистической организации "Правый сектор"* участвовал в нападении на российское посольство в Киеве.

Следователи отмечали, что радикалы забрасывали здание яйцами, краской и кусками брусчатки. В СК установили, что бывший депутат бросил в посольство камень, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный в ходе того инцидента ущерб зданию и автомобилям оценивается в 14 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний, в рамках которого решался вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения, Рудьковский извинился за то, что "бросил предмет под давлением толпы".

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение. В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан в России и на основании судебного решения заключен под стражу.