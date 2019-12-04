Гаврилов поддержал позицию РПЦ по проекту против домашнего насилия

"Вопросы внутрисемейной политики требуют более широкого осмысления, например, расширение мер, направленных на укрепление семьи, а не необоснованного вмешательства государства и тем более некоммерческих организаций. Необходимо льготное предоставление жилья, повышение детских пособий и т.д. Опубликованный проект, вызвавший общественный резонанс, не вносился в Госдуму, его опубликовали именно для обсуждения в обществе. И мы надеемся, что по результатам общественной дискуссии он будет очень серьезно переработан", - добавил парламентарий.