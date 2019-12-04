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Религия и мировоззрение
2019-12-04T16:44+0300
https://ria.ru/20191204/1561963210.html
Гаврилов поддержал позицию РПЦ по проекту против домашнего насилия
https://cdn25.img.ria.ru/images/155577/64/1555776450_0:195:3072:1923_1036x0_80_0_0_c938296337758764deb863eb5cbf2d90.jpg
РИА Новости

Гаврилов поддержал позицию РПЦ по проекту против домашнего насилия

16:30 04.12.2019 (обновлено: 16:44 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов поддержал позицию РПЦ по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, отметив, что вопросы внутрисемейной политики требуют более широкого осмысления, а не необоснованного вмешательства со стороны государства.
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте, назвав его "неприемлемым как с правовой, так и с концептуальной точки зрения".
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"Я хотел бы поддержать позицию патриарха по поводу этого проекта, которую он высказал сегодня. Безусловно, развитие здорового гражданского общества должно основываться на традиционных ценностях. При этом нельзя допускать, чтобы методы по предотвращению бытового насилия разрушали саму семью как институт гражданского общества", - заявил депутат РИА Новости.
По мнению Гаврилова, жесткий контроль в этой сфере может повлиять на число желающих вступить в брак.
"Вопросы внутрисемейной политики требуют более широкого осмысления, например, расширение мер, направленных на укрепление семьи, а не необоснованного вмешательства государства и тем более некоммерческих организаций. Необходимо льготное предоставление жилья, повышение детских пособий и т.д. Опубликованный проект, вызвавший общественный резонанс, не вносился в Госдуму, его опубликовали именно для обсуждения в обществе. И мы надеемся, что по результатам общественной дискуссии он будет очень серьезно переработан", - добавил парламентарий.
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В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
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Религия и мировоззрениерелигияЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеРусская православная церковьГосдума РФСергей ГавриловРоссияОбщество
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