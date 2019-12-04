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Президента Казахстана пригласили посетить Крым
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РИА Новости

Президента Казахстана пригласили посетить Крым

16:12 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пригласил президента Казахстана посетить полуостров и пообещал ему достойный прием.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".
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"Президент Казахстана, действительно, проявил мудрость, давая оценку событиям в 2014 году. Сегодня дается правильная оценка тем событиям, которые прошли на основе международного права. Мы приветствуем это. Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации, и мы будем очень рады, если президент Казахстана решит посетить Крым. Крымчане окажут достойный его уровня прием", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии со всеми международным нормами и логикой событий, поэтому называть те события аннексией, как это принято на Украине и в западных странах, безграмотно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Касым-Жомарт ТокаевЕфим ФиксКрымРоссияКазахстанВ мире
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