Президента Казахстана пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пригласил президента Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пригласил президента Казахстана посетить полуостров и пообещал ему достойный прием.

"Президент Казахстана, действительно, проявил мудрость, давая оценку событиям в 2014 году. Сегодня дается правильная оценка тем событиям, которые прошли на основе международного права. Мы приветствуем это. Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации, и мы будем очень рады, если президент Казахстана решит посетить Крым. Крымчане окажут достойный его уровня прием", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии со всеми международным нормами и логикой событий, поэтому называть те события аннексией, как это принято на Украине и в западных странах, безграмотно.