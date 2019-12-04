Число туристов в России за девять месяцев выросло на 11,7 процента

Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число туристов на территории России за девять месяцев 2019 года достигло 54,7 миллиона человек, что на 11,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила на заседании координационного совета по развитию туризма заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

Вице-премьер подчеркнула, что успехи в этой сфере в 2019 году "просто замечательные".

Голодец отметила, что самыми популярными у гостей остаются Москва, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.