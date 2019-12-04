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Туризм
2019-12-04T16:22+0300
https://ria.ru/20191204/1561962185.html
Число туристов в России за девять месяцев выросло на 11,7 процента
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РИА Новости

Число туристов в России за девять месяцев выросло на 11,7 процента

16:22 04.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число туристов на территории России за девять месяцев 2019 года достигло 54,7 миллиона человек, что на 11,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила на заседании координационного совета по развитию туризма заместитель председателя правительства Ольга Голодец.
Вице-премьер подчеркнула, что успехи в этой сфере в 2019 году "просто замечательные".
Голодец отметила, что самыми популярными у гостей остаются Москва, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.
"Отличную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока. За 2019 год количество туристов в Крыму уже превысило семь миллионов человек", — уточнила вице-премьер.
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