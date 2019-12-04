Опекуны из Кузбасса, воспитывающие 36 детей, не присваивали деньги

КЕМЕРОВО, 4 дек - РИА Новости. Семьи матери и дочери, переехавшие в Семьи матери и дочери, переехавшие в Московскую область из Кузбасса вместе с 36 приемными детьми, не присваивали детских денег, сообщила журналистам заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

Ранее сообщалось, что в понедельник на Всероссийском форуме приемных семей замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, позволившие матери и дочери, живущим вместе, взять на воспитание 36 детей. С ситуацией обещал разобраться уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. Позже СУСК РФ по Кемеровской области сообщил , что в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства Яшкинского района, откуда переехала семья, было заведено уголовное дело из-за того, что она незаконно подписала несколько разрешений на расходование денег, принадлежащих приемным детям в упомянутой семье. Власти же региона охарактеризовали обе приемных семьи положительно.

Пахомова подчеркнула, что нарушения, допущенные специалистом опеки и попечительства, выявились при проверке документов по запросу специалистов из Московской области.

"По этим нарушениям были поданы документы в правоохранительные органы, по которым сейчас и ведутся следственные действия", - сказала Пахомова.

Говоря об опекунах, матери и дочери, замгубернатора подчеркнула, что детские деньги они себе не присваивали.

"Есть нарушения в трате средств, но все средства именно в отчетности по трате средств. Но все средства тратились именно на детей", - уточнила Пахомова.

Как сообщила начальник управления образования Яшкинского района Оксана Фольгенова, сотрудница отдела опеки, незаконно подписавшая разрешения на расходование денег, пока работает, но отстранена от подписи документов.