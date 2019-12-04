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2019-12-04T16:08+0300
https://ria.ru/20191204/1561962071.html
Опекуны из Кузбасса, воспитывающие 36 детей, не присваивали деньги
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РИА Новости

Опекуны из Кузбасса, воспитывающие 36 детей, не присваивали деньги

16:08 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КЕМЕРОВО, 4 дек - РИА Новости. Семьи матери и дочери, переехавшие в Московскую область из Кузбасса вместе с 36 приемными детьми, не присваивали детских денег, сообщила журналистам заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.
Ранее сообщалось, что в понедельник на Всероссийском форуме приемных семей замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, позволившие матери и дочери, живущим вместе, взять на воспитание 36 детей. С ситуацией обещал разобраться уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. Позже СУСК РФ по Кемеровской области сообщил, что в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства Яшкинского района, откуда переехала семья, было заведено уголовное дело из-за того, что она незаконно подписала несколько разрешений на расходование денег, принадлежащих приемным детям в упомянутой семье. Власти же региона охарактеризовали обе приемных семьи положительно.
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Пахомова подчеркнула, что нарушения, допущенные специалистом опеки и попечительства, выявились при проверке документов по запросу специалистов из Московской области.
"По этим нарушениям были поданы документы в правоохранительные органы, по которым сейчас и ведутся следственные действия", - сказала Пахомова.
Говоря об опекунах, матери и дочери, замгубернатора подчеркнула, что детские деньги они себе не присваивали.
"Есть нарушения в трате средств, но все средства именно в отчетности по трате средств. Но все средства тратились именно на детей", - уточнила Пахомова.
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Как сообщила начальник управления образования Яшкинского района Оксана Фольгенова, сотрудница отдела опеки, незаконно подписавшая разрешения на расходование денег, пока работает, но отстранена от подписи документов.
"Администрацию района следственный комитет проинформировал, что возбуждено уголовное дело по двум статьям. Пока сотрудник работает, но отстранена от подписания всех документов", - сказала Фольгенова.
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Татьяна СинюгинаМосковская областьКемеровская областьОбщество
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