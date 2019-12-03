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РИА Новости

В Кузбассе соцработник позволила потратить деньги 36 приемных детей

16:16 03.12.2019 (обновлено: 16:31 03.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Следователи завели дело в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства в Кемеровской области, после того как она незаконно подписала несколько разрешений на расходование денег, принадлежащих приемным детям, рассказали в пресс-службе местного СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней сотрудницы сектора опеки и попечительства одного из муниципальных районов, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 288 УК РФ (присвоение полномочий должностного лица), частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – говорится в сообщении.
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Омбудсмен разберется, как в одну кемеровскую семью передали 36 детей
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что речь идет о двух семьях из Яшкинского района, в которых оказались приемными 36 детей. Между тем, опекуны приходятся друг другу матерью и дочерью. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын пообещал разобраться с ситуацией, в результате которой фактически в одну семью передали такое количество приемных детей.
По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приемным детям, не имея на то полномочий. При этом, когда в июне текущего года семья переехала в другой регион, и опекуны, вставая на учет, предоставили копии всех документов, возникло подозрение в подлинности некоторых из них.
"Таким образом, была выявлена преступная деятельность сотрудника опеки и попечительства из Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям опекунов на предмет целевого расходования денежных средств детей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая сотрудничает со следствием.
Ранее в понедельник замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина в ходе Всероссийского форума приемных семей раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, позволившие матери и дочери, которые живут вместе, взять на воспитание 36 приемных детей.
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Татьяна СинюгинаРоссияКемеровская областьПроисшествия
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