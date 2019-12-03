В Кузбассе соцработник позволила потратить деньги 36 приемных детей

В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что речь идет о двух семьях из Яшкинского района, в которых оказались приемными 36 детей. Между тем, опекуны приходятся друг другу матерью и дочерью. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын пообещал разобраться с ситуацией, в результате которой фактически в одну семью передали такое количество приемных детей.

По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приемным детям, не имея на то полномочий. При этом, когда в июне текущего года семья переехала в другой регион, и опекуны, вставая на учет, предоставили копии всех документов, возникло подозрение в подлинности некоторых из них.