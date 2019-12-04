В СФ рассмотрят все предложения по проекту против домашнего насилия

В РПЦ раскритиковали законопроект, заявив, что он угрожает семейным ценностям.

"Мы готовы к открытому диалогу со всеми, и рабочая группа рассмотрит замечания, обращения, которые поступают", - сказала сенатор.

По ее словам, именно для этого "сейчас идёт открытое обсуждение концепции этого сложнейшего в духовном и нравственном планах законопроекта".