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В СФ рассмотрят все предложения по проекту против домашнего насилия
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РИА Новости

В СФ рассмотрят все предложения по проекту против домашнего насилия

15:59 04.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Совете Федерации готовы к открытому диалогу по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, все предложения будут учитываться, заявила РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета СФ Инна Святенко.
В РПЦ раскритиковали законопроект, заявив, что он угрожает семейным ценностям.
"Мы готовы к открытому диалогу со всеми, и рабочая группа рассмотрит замечания, обращения, которые поступают", - сказала сенатор.
По ее словам, именно для этого "сейчас идёт открытое обсуждение концепции этого сложнейшего в духовном и нравственном планах законопроекта".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Вчера, 15:42Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект против домашнего насилия
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