Эксперты оценили возможные причины начала ядерной войны

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Ядерная война в наше время рискует начаться не из-за сознательных действий военных, а скорее из-за чьей-то ошибки или кибердиверсии, считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

По его словам, деградация системы стратегической стабильности идет параллельно с ростом кризисов и войн по всей планете, что грозит неконтролируемой эскалацией.

"Опасность заключается не в преднамеренном применении ядерного оружия, а в том, что война возможна из-за человеческой ошибки, системной ошибки, недопонимания или просчетов. Риски усиливаются новыми кибертехнологиями", — заявил Кантор в Женеве на заседании наблюдательного совета Люксембургского форума.

По его словам, киберугрозы уже сейчас непосредственно касаются государственной инфраструктуры ядерных государств (в России неоднократно говорили о многократном росте кибератак из-за рубежа). Этот же фактор может "теоретически способствовать несанкционированному применению ядерного оружия", отметил эксперт.

Бывший министр обороны США Уильям Перри сообщил, что он лично во время работы в Пентагоне дважды сталкивался с ситуациями, которые грозили настоящим ядерным апокалипсисом. Первая — Карибский кризис, когда Перри готовил аналитические сводки для президента Джона Кеннеди по поступавшей разведывательной информации.

"Каждый день, когда я заходил в аналитический центр, я думал, что это будет мой последний день на Земле... Этот опыт показал, что существует реальная опасность начать ядерную войну из-за политического просчета", — признался Перри.

Второе событие связано со сбоем американской системы предупреждения о ракетном нападении NORAD в 1979 году, когда Перри был заместителем министра обороны.

"В три ночи меня разбудил дежурный офицер... Он сказал, что его компьютер показывает 200 МБР на пути из Советского Союза в США. Он быстро объяснил, что, по его мнению, компьютер дал сбой — и он звонит мне, чтобы я помог ему разобраться", — вспомнил Перри. Этот опыт, по его словам, "показал, что существует реальная опасность случайно начать ядерную войну и из-за технической ошибки".

Чтобы минимизировать эти риски, отметил Кантор, нужно укреплять доверие, не разрушать договора по стратегической стабильности, а если уж предотвратить это не получилось, сохранять хотя бы какие-то инструменты от канувших в Лету соглашений.

"Например, в случае прекращения действия Договора CНВ-3 в 2021 году рекомендовать США и России сохранить ряд положений по транспарентности из этого договора. Уведомлять стороны о проведении пусков МБР и носителей космических аппаратов, о стратегических учениях и других шагах в этой сфере. Не осуществлять ряд мер по маскировке объектов стратегических вооружений от национальных средств космической разведки", — отметил Кантор.