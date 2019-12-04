Эксперты оценили возможные причины начала ядерной войны

"Опасность заключается не в преднамеренном применении ядерного оружия, а в том, что война возможна из-за человеческой ошибки, системной ошибки, недопонимания или просчетов. Риски усиливаются новыми кибертехнологиями", — заявил Кантор в Женеве на заседании наблюдательного совета Люксембургского форума.
"Каждый день, когда я заходил в аналитический центр, я думал, что это будет мой последний день на Земле... Этот опыт показал, что существует реальная опасность начать ядерную войну из-за политического просчета", — признался Перри.
"Например, в случае прекращения действия Договора CНВ-3 в 2021 году рекомендовать США и России сохранить ряд положений по транспарентности из этого договора. Уведомлять стороны о проведении пусков МБР и носителей космических аппаратов, о стратегических учениях и других шагах в этой сфере. Не осуществлять ряд мер по маскировке объектов стратегических вооружений от национальных средств космической разведки", — отметил Кантор.