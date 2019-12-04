Кузнецова прокомментировала проект закона о борьбе с домашним насилием

"Мы неоднократно давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции Российской Федерации. Они содержат в себе противоречие с действующим законодательством, а также дублирующие нормы различных документов Российской Федерации, поэтому если в документе содержится такое количество отсылочных норм, то есть ссылки на действующие документы, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа", - сказала Кузнецова журналистам.