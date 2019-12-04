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Кузнецова прокомментировала проект закона о борьбе с домашним насилием
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РИА Новости

Кузнецова прокомментировала проект закона о борьбе с домашним насилием

15:54 04.12.2019 (обновлено: 16:00 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума "Добровольцы России" в Сочи
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума Добровольцы России в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике домашнего насилия противоречит конституции РФ, а также дублирует нормы других российских законов, считает уполномоченный по правам ребенка пир президенте РФ Анна Кузнецова.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован проекте закона о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
"Мы неоднократно давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции Российской Федерации. Они содержат в себе противоречие с действующим законодательством, а также дублирующие нормы различных документов Российской Федерации, поэтому если в документе содержится такое количество отсылочных норм, то есть ссылки на действующие документы, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа", - сказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что предложенные авторами меры похожи на силовые методы воздействия на семью, а профилактика, по её словам, это недопущение насилия в принципе. "Нужно идти с содействием и поддержкой для недопущения подобных явлений - это на самом деле большая работа на профилактику", - добавила Кузнецова.
Омбудсмен отметила, что общественная дискуссия вокруг законопроекта в настоящее время позволит выработать действенные меры в борьбе с домашнем насилием.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеАнна КузнецоваРоссияОбщество
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